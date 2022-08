Kiel-Windeweer wer yn it nijs: wat is der yn it Grinslânske doarp te rêden?

Der giene jierren foarby dat Kiel-Windeweer net yn it lanlike nijs kaam. It twillingdoarp hat krapoan njoggenhûndert ynwenners, dy’t hast allegear oan ien lange dyk oan in kanaal wenje. Yn 2020 berjochten lykwols sawat alle media oer it doarp. En no wer.

It wie yn 2020 net in kat dy’t yn ‘e beam siet of in parkearde auto dy’t yn it kanaal fallen wie wat de nijsberjochten helle. It wie in wylde rit fan seis auto’s mei ljochtbrune manlju deryn, dy’t troch it doarp jeesden en op in stuit op inoar begûnen te sjitten. De plysje hat doe acht manlju oppakt.

Moandei waard yn Kiel-Windeweer in lyk fûn op in plak dêr’t de plysje in dei earder ôffal fan drugsmakkerij oantroffen hie. De plysje hat twa minsken op jierren fêstnommen. Wat hja krekt mei it ien en oar te krijen hawwe, is net dúdlik. Wol is bekend dat de plysje alle jierren likernôch seis drugsmakkerijen fynt yn de provinsjes Fryslân, Grinslân en Drinte. Yn 2020 wie dat twaris safolle: troch yn in kompjûter yn te brekken koe de plysje doe in grut netwurk oprôlje. De foarbye jierren wurde yn de trije Noard-Nederlânske provinsjes wol hieltyd faker partijen ôfeart fûn dy’t oerbliuwe by it produsearjen fan gemyske drugs. Ferline jier wiene dat alve: twa yn Fryslân, seis yn Grinslân en trije yn Drinte.