Jonge wolven yn Drintsk-Fryske wâld

Yn it Drintsk-Fryske wâld, de bosk yn ‘e trijehoek Appelskea, Diever, Vledderveen, strúnt in wolvespan mei jongen om. Skieppehoeders binne der sa wiis net mei, benammen om’t wolven yn april in skiep deabiten hawwe. It binne net de earste wolvejongen yn Nederlân fan dizze iuw, op ‘e Feluwe binne ek guont sjoen.

It giet om op syn minst trije jongen. Se binne troch wyldkamera’s yn it Drintsk-Fryske wâld fêstlein. It wyfke is út Dútslân wei yn ús kontrei bedarre. Wêr’t it mantsje wei komt, is net bekend.