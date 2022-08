Japanske delegaasje op besite yn Fryslân

Fan snein 28 augustus oant en mei woansdei 31 augustus is in delegaasje út de Japanske stêd Kurobe op offisjele besite yn Fryslân. De delegaasje, ûnder oanfiering fan boargemaster Takekuma, is hjir op útnûging fan kommissaris fan de Kening Brok en boargemaster fan Súdwest-Fryslân, frou De Vries.

Oanlieding is it 50e jubileumjier fan de freonskipsbân tusken Kurobe en Snits, de âldste susterstêdrelaasje tusken in Japanske en in Nederlânske stêd. Dy bân kaam fuort út de fêstiging yn 1964 fan ritsefabryk YKK yn Snits, it alderearste Japanske bedriuw yn Nederlân. Doel fan de besite is om de Fryske kultuer sjen te litten en kontakten mei it bedriuwslibben te lizzen. Njonken in besite oan de gemeente, de provinsje en YKK steane noch ferskate besiten oan bedriuwen en organisaasjes op priemmen.

Sa wurde it Frysk Skipfeart Museum, de Wetterpoarte en Movacolor yn Snits, Kultureel Histoarysk Sintrum De Tiid, UCC Coffee Benelux en Ventura Systems yn Boalsert en Keninklike Tichelaar en Feadship yn Makkum besite. De delegaasje docht ek Houtstêd Drylts en de 11Fountains-fontein yn Drylts en it Jopie Huisman Museum yn Warkum oan.

Keramykmuseum It Prinsessehof, Tresoar, Afûk en de Fryske Akademy yn de Fryske haadstêd steane ek op ’e planning. It bûten Lauswolt is it toaniel foar it jûnsmiel dêr’t de Japanske ambassadeur ek by oanwêzich wêze sil.