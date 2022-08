Iepening útstalling ‘Moments in between’ fan Aafke Ytsma

Te sjen fan 4 septimber o/m 20 novimber 2022 yn Afslag BLV op It Hearrenfean



De yn Fryslân opgroeide Aafke Ytsma (1988, Voorburg) wennet en wurket tsjintwurdich yn Leipzig en Ljouwert. Yn 2019 wûn se (in dielde) Young Art Noord (faksjuery) yn Museum Belvédère. In solopresintaasje yn Afslag BLV op It Hearrenfean wie oan dy priis ferbûn. Aafke Ytsma wennet faak yn searjes dêr’t se inselde ûnderwerp út ôfwikseljende ynfalshoeken by beljochtet. De konstruearre werklikheid yn har skilderijen is in kollaazje fan yndrukken. Personaazes en lokaasjes binne ôfkomstich út har deistich libben oanfolle mei byldfragminten út films, de keunstskiednis of foto’s út tydskriften of fan it ynternet.

Yn Moments in between binne nije skilderijen en houtfiken yn ’e Japanske technyk te sjen. Frou Ytsma: “Ik bin ynteressearre yn ’e mominten dy’t men oer de holle sjocht, dat sûnder it te fernimmen jins blik of tinzen ôfdwale, de tuskenmominten dy’t de tiid ferdiele of twa barrens ferbine.”

De útstalling wurdt sneintemiddei 4 septimber om 14. 00 oere iepene troch Han Steenbruggen, direkteur-konservator fan Museum Belvédère yn Oranjewâld.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.museumbelvedere.nl.