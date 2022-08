Goed hûndert minsken oanhâlden foar boeredemonstraasjes

De foarbye wiken hat de Nederlânske plysje goed hûndert minsken oanhâlden, om’t hja fertocht wurde fan wetsoertrêdings by demonstraasjes fan boeren. Plysjes hawwe sânhûndert boeten útdield foar soksoarte saken lykas it tichtsetten fan sneldiken, brânstiftsjen en it fuortbruien fan ôfeart op ‘e iepenbiere dyk.

Der binne ek slimmere fertinkings. Ferskaten minsken binne oppakt foar mishanneling, writen ta deaslach en sels writen ta moard. Fierwei de measte fertochten binne ûnder de tritich jier âld.