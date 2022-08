Frysk Museum: lânskipskeunst

Yn it Frysk Museum yn Ljouwert is fan hjoed ôf oant en mei 19 febrewaris 2023 hjoeddeiske keunst út de eigen kolleksje te sjen. Dêr hearre nije oanwinsten by en wurk dat noch net earder te sjen wie

Yn de eksposysje mei de titel Somebody’s Homeland, Somebody’s Goldmine stiet it tema lânskip sintraal. Wat is ús relaasje mei ús eigen gea, op lokale en globale skaal? De keunstners litte ûnderskate artistike perspektiven op it ûnderwerp sjen, fan persoanlike relaasjes mei in spesifyk plak oant politike en technologyske refleksjes.

Der is wurk te sjen fan Astrid Nobel, Oscar Santillán, Eric Giraudet de Boudemange, Cristina Lucas, Aàdesokan, Alle Jong, Ellen Mandemaker, Witho Worms, Johan Nieuwenhuize, Jananne Al-Ani en B.C. Epker.