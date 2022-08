Frysk CDA iens mei Wopke Hoekstra: stikstofdoelen net hillich

De Fryske CDA-ôfdieling kin it lykfine mei lanlik partijlieder Wopke Hoekstra. Dy sei freed tsjin it Algemeen Dagblad dat it kabinetsdoel om de stikstofútstjit yn 2030 mei de helte te ferminderjen “niet heilig” is. Neffens de Fryske CDA-foaroanfrou Caroline de Pee binne it oare tiden as doe’t it regearakkoart skreaun waard en soe in oare polityk dêrom rjochtfeardige wêze. Neffens frou De Pree giet har partij net omlizzen foar demonstraasjes fan boeren, mar foarmje dy wol in “eye-opener”. Hja is fan betinken dat de lânbou net allinnich foar it stikstofbelied opstrûpe moat. Fierder mei der neffens har wol langer oer dien wurde om de útstjit te ferminderjen.