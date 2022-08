Fan moandei 29 augustus ôf wurk oan ’e Sânsleatbrêge Terherne

Op moandei 29 augustus set oannimmer Solidd fan Sumar yn opdracht fan ’e provinsje Fryslân útein mei wurk oan ’e Sânsleatbrêge yn Terherne. Dy moat opknapt wurde om tenei wer feilich brûkt wurde te kinnen. It wurk is opdield yn ûnderskate fazen. Yn iene faze wat mear en yn de oare wat minder kin dat wat hinder opleverje. Der wurdt fan útgien dat it wurk der yn desimber fan dit jier op sit.

De renovaasje bestiet út: it ferstevigjen fan ’e stielen konstruksjes (beweechber brêgedek, hameistilen en balânsen), it ferfangen fan ’e beweechbere dielen, it oanpassen fan ’e elektroanyske ynstallaasje, it oanpassen fan de dyk by de brêge en it opknappen fan skea oan it beton. Dêrnjonken krije haadrydbaan, it fytspaad en it fuotpaad elk in eigen slachboom om de dyk feiliger te meitsjen.

Deputearre Avine Fokkens-Kelder jout ta dat it wurk oan de brêge foar oerlêst soarget, mar dêr stiet foaroer dat Terherne mei de opknapte brêge wer jierren foarút kin.

Ofhinklik fan ’e perioade en it wurk, kinne fytsers en fuotgongers op it plak fan it wurk gebrûk meitsje fan de brêge of in pont. Foar it weiferkear jildt in heale rydbaanôfsetting of omride oer Akkrum-’t Hearrenfean-De Jouwer. Foar it farferkear jilde yn dy perioade ek ôfwikende beheinings.

Alle ynformaasje is te finen op www.fryslan.frl/sansleatbrege