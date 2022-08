Toanielskriuwster Doutsen mocht yn it Frysk ôfstudearje yn Utert

De Hogeschool voor de Kunsten yn Utert hie studinte Doutsen van Gosliga tastimming jûn om yn it Frysk ôf te studearjen. De jongfaam fan it Hearrenfean hat dêr tankber gebrûk fan makke en is yn july ôfstudearre as toanielskriuwster. Hja hat it ferslach fan har ôfstudearûndersyk en in toanielstik yn it Frysk ynlevere. It stik is ek opfierd. Hja krige begelieding fan in Frysktalige dosint.

Tsjin Omrop Fryslân fertelde Doutsen dat se yn Utert slim ûnwennich wie fan Fryslân. Har ôfstudeartoanielstik gie ek oer in famke dat har net thúsfielt yn in grutte stêd.

Hja fertelde ek dat hja it Frysk skriuwen troch it folgjen fan ekstra kursussen better oanleard hat. Dêrtroch hat de stúdzje justjes langer duorre, mar dat hie hja der graach foar oer.

Doutsen van Gosliga, dy’t earder al de toanielskoallen dien hat, hat no in tekstburo.

