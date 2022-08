Demonstraasje foar frouljusrjochten Afganistan delkneppele

Foto: Unsplash / Navid Sohrabi

Yn de Afgaanske haadstêd Kaboel wie sneon in demonstraasje foar frouljusrjochten mei hurde hân beëinige. De meast froulike demonstranten binne ferplichte om it antlit te bedekken, in soad banen binne foar harren ferbean en op in protte plakken meie famkes net mear nei skoalle ta.

It regear wurdt sûnt in jier foarme troch oanhingers fan de ekstreem-islamityske terreurbeweging Taliban. Dy hie ynearsten tasein dat frouljusrjochten net beheind wurde soene, mar dêr is neat fan op ‘e hispel kommen.

Guon froulju dy’t demonstrearren lieten it gesicht sjen. Yn de demonstraasje waarden buorden meidroegen mei gjalpen tsjin de Taliban. Leden fan de Taliban skeaten yn de loft en sloegen op ‘e demonstranten yn om harren te ferjeien.