Bereiningsferbod yn Brabân fanwege ekstreme drûchte

Fan tiisdeitemoarn ôf jildt foar it hiele wetterskip Brabânske Delta oerdeis in bereiningsferbod fanwege de ekstreme drûchte. Oerdeis mei tusken 07.00 en 19.00 oere gjin oerflakwetter brûkt wurde om gewaaksen te besproeien.

It wetterskip yn West-Brabân sprekt fan in útsûnderlike maatregel en seit dat “de grinzen fan it wetterferbrûk berikt binne. Der is gewoan te min wetter.” Utsûndering op de maatregel binne it kuoljen fan fruittunen en drinkwetter foar fee. Hoelang’t it ferbod duorje sil, is noch net bekend. It wetterskip seit de situaasje yn ’e gaten te hâlden en sadree’t it kin de maatregel wer yn te lûken.

Skea troch leech wetterpeil

Troch in te leech wetterpeil kin skea oan wetterkearingen ûntstean. Boppedat kinne wetterbisten en -planten deagean. Dêrneist kin blau-alch ûntstean trochdat der gjin wetter is om sleatten en beken troch te spielen. Dat kin de wetterfoarsjenning fan polders ûntregelje, mei’t it wetterskip fanwege sûnensrisiko’s gjin wetter mei blau-alch ynlitte wol. De brânwacht hat ek lêst fan it wettertekoart. By in fillabrân yn Waalre moast mei slangen wetter fan kilometers fierderop helle wurde, wat it dwêsten fan it fjoer fertrage.

Drûchte hâldt oan

Nederlân stiet opnij in wike mei tropyske hjitte te wachtsjen. It wurdt de kommende dagen hieltyd waarmer, mei fan healwei de wike ôf yn grutte parten fan it lân temperatueren boppe de tritich graden. Dat betsjut ek dat de drûchte noch wol even oanhâlde sil, want der wurdt de kommende wike gjin “rein fan betsjutting” ferwachte.