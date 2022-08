15 augustus: oargelkonsert yn Grou

Moandei 15 augustus jout Mannes Hofsink yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou it twadde oargelkonsert fan dizze simmer. It begjint om 20.00 oere. Tagongskaartjes kostje € 7,50.

Mannes Hofsink (*1981) is kantor-oargelist fan de Nieuwe Kerk yn Grins. Hy is ek stedsklokkenist fan Meppel, koardirgint en muzykdosint. Hy studearre oan de konservatoaria yn Enschede en Grins en oan it Carillon Instituut Nederland.

Programma

Variationen: Heil dir im Siegeskranz / God save the Queen fan J.Chr.H. Rinck (1770-1846)

Fjouwer dielen út Symphonie nû. 5 (opus 42, nû. 1) fan Charles Marie Widor (1844-1937)