Yn Nederlân rêde wy ús wol. Ast hjir yn in mar of rivier falst, dan swimst meastentiids gewoan nei de kant. Simmerdeis is rekreatyf swimmen ien fan de favorytste beuzichheden. Dochs ferdrinke der noch hieltyd minsken en wrâldwiid is dat probleem allinne mar slimmer. Op 25 july, de Ynternasjonale Dei om Ferdrinking tefoaren te kommen, wurdt dêr omtinken foar frege.

Alle jierren ferdrinke der mar leafst 230.000 minsken. Fan alle net-natuerlike stjergefallen is ferdrinken mar leafst de tredde deadsoarsaak. Dy komt it measte foar yn earme lannen. Op de Ynternasjonale Dei om Ferdrinking tefoaren te kommen freegje de Feriene Naasjes omtinken foar dy sifers mar ek foar de oplossingen foar dat probleem. De Dei is bedoeld om it belang fan goede swimlessen, it befeiligjen fan wetters sûnder tafersjoch en it oplieden ta rêdingsbrigadier en swimynstrukteur te praat te bringen.