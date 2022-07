Yn Lausitz fielt 16 persint himsels Sorb

Twatalige buorden yn it Sorbyske gebiet (boarne: Wikipedia / Svolks, CC)

Fan de ynwenners fan de streek Lausitz yn East-Dútslân beskôget 16 persint himsels as Sorb. De Sorben binne in etnyske en talige minderheid, dy’t fanâlds yn dy regio foarkomt. De Lausitz is lykwols foar in grut part Dútsktalich wurden en de Sorben foarmje no in minderheid yn harren eigen wengebiet.

It ûndersyk nei de identiteit fan de minsken yn de Lausitz is útfierd troch Stefan Bischoff fan ûndersyksburo MAS Partners en Jörg Heidig fan it bedriuw Prozesspsychologen.

As alle minsken dy’t harsels as Sorben beskôge Sorbysk prate soene, soe de taal 150 tûzen sprekkers hawwe, mar yn werklikheid leit it tal sprekkers folle leger, tusken de tweintich- en tritichtûzen. Behearsking fan it Sorbysk is dus net mear nedich om jin Sorbysk te fielen.



Fan de minsken dy’t harsels Sorben neame, is de helte fan betinken dat it Sorbsyk yn it deistich libben sichtberder wurde moat.