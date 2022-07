Weagen fan seis meter heech op Hawaï

Yn Hawaï binne enoarme weagen oer huzen en bedriuwsgebouwen spield. In brulloft yn Kailua-Kona, op it súdlikste eilân, foel hast yn it wetter.

De weagen fan ôfrûne wykein wiene mear as seis meter heech en koene ûntstean troch in kombinaasje fan sterke súdlike dining, floed en stiigjende seespegels troch klimaatferoaring, seit de meteorologyske tsjinst.

Op de brulloft yn Kailua-Kona spielden de weagen de dutsen tafels en stuollen fuort. In gast dy’t it filme, seit tsjin parseburo AP dat it sa’n fiif minuten foardat de seremoanje begjinne soe, barde. “It wie hielendal gjin libbensbedriigjende situaasje. It wie gewoan fan, o myn god, wat sille we dwaan? Wêr sille we de tafels delsette?”, seit de Hawaïaanske gast. De seremoanje gie troch en nei ôfrin rommen de gasten de rotsoai op.

Besjoch it filmke op YouTube.

Rêdingswurkers binne sneon en snein hast twatûzen kear yn aksje kommen op it eilân Oahu, dêr’t de haadstêd Honolulu op leit. Ien persoan wie der slim oan ta. It wie in surfer dy’t in skuor yn ’e efterholle oprûn.