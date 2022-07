Plysje sjit op trekker by boereprotest op it Fean

De plysje hat tiisdeitejûn in pear kear as warskôging yn de loft sketten. Fierder is der op in trekker sketten. Dy is rekke. De sjitterij krige syn beslach by de op- en ôfrit fan de A32 by it Hearrenfean. Doe’t trekkers troch in plysjeblokkade hinne de sneldyk op ride woene, besleaten plysjes de demonstranten te kearen. Dêr wie sjitark by behelle. Trije demonstranten binne oanhâlden woarn. Net ien is ferwûne rekke.

De boeren demonstrearje tsjin de nije stikstofregels fan de Nederlânske oerheid, dy’t harren it wurk benei ûnmooglik meitsje sille. Op it Hearrenfean waarden de ôfrûne dagen út protest de distribúsjesintrums fan de LIDL en de Spar blokkearre. De ME hat de tagong ta de sintrums moandei wer frij makke en ferskate boeren oppakt. Tiisdei wiene der lykwols wer nije blokkaden.