Waarpraatsje: Yn it wykein noch noflik

DE JOUWER – It wie freed alwer in hiel noflike simmerdei. Dat bliuwt it yn it wykein ek, mar takomme wike feroaret it waar. It kin in pear dagen hjit wurde.

Freedtenacht is de loft berûn en der kin in bui falle. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is matich. It wurdt 13 graden.

Sneon skynt de sinne geregeld en by in matige noardwestewyn leit de temperatuer tusken 18 en 22 graden.

Snein wurdt it mei 23 graden al wat waarmer. De swakke wyn komt út it noardeasten en de sinne skynt in soad.

Takomme wike moandei, tiisdei en woansdei kin it op in soad plakken tropysk waarm (30 graden of mear) wurde.

Jan Brinksma