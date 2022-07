Fannacht kin der ris in bui wêze. De temperatuer sakket nei sa‘n 10 en der is in matige wyn.

Moarn wikselje sinneskyn en sa no en dan ris in bui inoar ôf en de noardwestlike wyn is matich. De temperatuer leit tusken de 17° en 19°.

Tongersdei en freed krije we sawat itselde waar, mar it wurdt stadichoan wer wat waarmer.

Waarnimmer