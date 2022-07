Waarpraatsje: Waarme tiisdei

DE JOUWER – De sinne hie it moandei hiel dreech, mar it wie wol in noflike simmerdei. Tiisdei wurdt it waarm.

Moandeitenacht klearret it op en op guon plakken kin damp ûntstean. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar boazet de sudewyn yn ‘e rin fan ‘e nacht wat oan. It wurdt 12 graden.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar yn ‘e middei kriget de bewolking, nei alle gedachten, de oerhân. By in swakke oant matige súdweste- oan westewyn leit de temperatuer tusken 23 en 27 graden.

Woansdei is it ek waarm, tongersdei en freed kuollet it wer in pear dagen wat ôf.