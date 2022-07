Waarpraatsje: Waarme nacht, dêrnei frisser

Jûn en fannacht is der net folle bewolking en it waait hast net. Der is in lytse kâns op in bui. It kin mei 19° wol in waarme nacht wurde.

Moarn wurdt it in skiere dei, der is kâns op (tonger)bui en de westlike wyn hellet oan. It sil net folle waarmer wurde as 22°. De jûns kin de sinne der noch by komme en op plakken kin it reine.

Tiisdei wurdt sa no en dan in bui ferwachte en foar in simmerdei is de temperatuer oan de lege kant.

