Waarpraatsje: Waarme nacht

DE JOUWER – It wie tiisdei in waarme simmerdei mei temperaturen tusken 20 en 26 graden. Woansdei kuollet it yn Fryslân wat ôf.

Tiisdeitenacht is de loft berûn in by in matige súdwestewyn wurdt it mei krapoan 20 graden in tige mylde nacht.

Woansdei is it earst oan ‘e skiere kant, mar geandewei komt de sinne der, nei alle gedachten, wol goed by. De matige wyn komt earst út it westen oant noardwesten en letter út it noarden. De temperatuer leit tusken 18 en 23 graden.

Tongersdei en freed is it ek wat minder waarm.

Jan Brinksma