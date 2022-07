Waarpraatsje: Skiere tongersdei

DE JOUWER – It wie oer it generaal in skiere woansdei en tongersdei sjocht der ek skier út.

Woansdeitejûn en yn ‘e nacht kin it sa út en troch wat reine. De wyn giet fan it westen nei it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 14 graden.

Tongersdei is der in soad bewolking en der kinne in pear buien falle. Letter op ‘e dei sjogge wy de sinne, nei alle gedachten, ek noch wol efkes. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich, earst noch krêftich. It sil krapoan 20 graden wurde.

Fan freed ôf wurdt it stadichoan waarmer.

Bysûnder:

Op ‘e lange termyn krije wy, miskien wol, in hiele lange rite mei waarm oant tige waarm simmerwaar. In Amerikaansk waarmodel liet juster temperatueren sjen fan 40 oant 45 graden yn Nederlân. Sels yn Fryslân stie goed 40 graden yntekene. De kâns op sok hjit waar wurdt hieltyd grutter, mar oft it oer twa wike ek útkomme sil, sil de tiid ús leare.

Jan Brinksma