Waarpraatsje: Simmersk waarm

DE JOUWER – Nei in rêstich en noflik wykein sil it fan tiisdei ôf in hiel stik waarmer wurde. Moandei is in oergongsdei.

Sneintenacht is der bewolking, mar it kin op guon plakken ek wat opklearje. Der stiet hast gjin wyn, mar by de kust lâns waait in matige noardewyn. It wurdt 14 graden.

Moandei begjint skier, mar geandewei komt de sinne der hieltyd better by. Der stiet in hiel sêft wyntsje út it noarden, mar by de kust lans is de wyn matich. It sil goed 20 graden wurde.

Fan tiisdei ôf is it heechsimmer.

Jan Brinksma