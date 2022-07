Waarpraatsje: Simmer

DE JOUWER – It tilt op it stuit op fan ‘e moaie simmerdagen en dat bliuwt foarearst ek sa.

Tongersdeitenacht wikselje opklearringen en bewolking inoar ôf. Der stiet net in soad wyn, mar yn it Waadgebiet waait in matige oant frij krêftige noardwestewyn. It wurdt in graad of 11.

Freed liket in skiere dei te wurden mei kâns op een bui(ke). By in matige weste- oant noardwestewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne.

Yn it wykein is it hiel noflik simmerwaar, mar nije wike wurdt it hjit.

Jan Brinksma