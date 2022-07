Waarpraatsje: Noch gjin heechsimmer

DE JOUWER – It wie freed in noflike en rêstige simmerdei. Yn it wykein wurdt it noch gjin heechsimmer, mar takomme wike wol.

Freedtenacht is de loft berûn en it kin sa út en troch wat reine. Der stiet net folle wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige westewyn. It wurdt 13 graden.

Sneon sjogge wy de sinne net in soad en it kin sa út en troch in bytsje reine. De wyn komt út it noardwesten en is matich, by de noardlike kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken 17 en 21 graden.

Snein feroaret it waar net bot. It is it grutste part fan ‘e dei skier en by is swakke oant matige noardwestewyn wurdt it krapoan 20 graden.

Takomme wike sil it simmers waarm wurde.

Jan Brinksma