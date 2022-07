Waarpraatsje: nei rein wer sinneskyn

Jûn is de loft skier en kin it op plakken noch wat reine. De noardlike wyn nimt stadichoan ôf, mar op de Iselmar is er noch lang krêftich.

Fannacht wurdt it drûch. De temperatuer sakket nei 14°. De wyn sil matich wêze.

Moarn wurdt it in drûge dei en de sinne komt der wer by. De wyn is dan swak oant matich. Mei in temperatuer fan net folle heger as 19° à 20° sil it nei in pear hjitte dagen noflik oandwaan.

Yn it wykein sil it wer waarm waar wurde en nei it wykein kinne der ek wer tongerbuien komme.

Waarnimmer