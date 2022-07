Waarpraatsje: Mear bewolking

DE JOUWER – It is noflik simmerwaar, mar de glâns giet der in pear dagen wat ôf. Der komt mear bewolking.

Tiisdeitenacht wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns waait in matige wyn út it noardwesten. It wurdt 10 graden.

Woansdei skynt de sinne sa út en troch, mar de bewolking oerhearsket it grutste part fan ‘e dei. It bliuwt noch wol drûch. De wyn komt út it westen en is matich, by de noardlike kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad of 20.

Tongersdei liket in skiere dei te wurden.

Jan Brinksma