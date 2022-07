Waarpraatsje: hjitte dagen kommendewei

Fannacht bliuwt it drûch en sakket de temperatuer nei sa’n 14°. De sudewyn is matich.

Moarn krije we in sinnige dei mei ek wer in matige sudewyn. Middeis kin de temperartuer boppe it Waad nei 27°C oprinne en nei it suden ta geandewei heger. Moarntejûn sil it noch lang waarm bliuwe.

Tiisdei wurdt it tige hjit. Benammen yn it suden fan it lân moat rekkene wurde mei koade giel en koade oranje, mar oft dy yn Fryslân ek jilde sille is noch mar de fraach.

Woansdei wurdt it ek wer tige waarm, mar as it dan ek wolris reint, sakket de temperatuer en krije we wer wat gewoaner simerwaar.

Waarnimmer