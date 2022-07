Waarpraatsje: Hiel noflik simmerwaar

DE JOUWER – It wie tiisdeitenacht tige myld. Yn Ljouwert waard it net kâlder as 19,5 graad. Woansdeitenacht sil it better sliepe. It wurdt in stik frisser.

Yn ‘e nacht binne der brede opklearringen en by hast gjin wyn wurdt it in graad of 10.

Tongersdei is it earst oan ‘e skiere kant, mar geandewei komt de sinne der better by. De wyn komt út it noardwesten en wurdt matich. Mei goed 20 graden is it in hiel noflike simmerdei.

Freed en sneon feroaret der net in soad. Fan snein ôf sil it wer waarmer wurde.

Jan Brinksma