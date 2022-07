Waarpraatsje: Gjin útsjitters

DE JOUWER – It wie in wykein mei hiel gewoan simmerwaar en takomme wike binne der ek gjin útsjitters.

Sneintenacht binne der opklearringen en by hast gjin wyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Moandei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De wyn komt út it westen en is swak oant matich, mar by de noardlike kust lâns frij krêftich. It wurdt goed 20 graden.

De oare dagen fan dizze wike feroaret der net folle.

Jan Brinksma