Waarpraatsje: Fris

DE JOUWER – It wie in skiere tongersdei mei rûnom yn Fryslân ek noch wat buikes. Freed wurdt it waar noch net folle better, mar takomme wike krije wy simmer.

Tongersdeitenacht wikselje wat opklearringen en bewolking inoar ôf. By in swakke oant matige noardwestewyn wurdt it 11 graden.

Freed hat bewolking, nei alle gedachten, de oerhân, mar in glimp fan ‘e sinne is net útsletten. By in matige noardwestewyn wurdt it in graad of 20.

Yn it wykein feroaret der net folle.

Jan Brinksma