Waarpraatsje: foarearst noch net echt fakânsjewaar

Jûn en fannacht is it geregeld wiet. De westlike wyn is matich en op de Iselmar krêftich. It sil fannacht sa’n 17° wurde.

Moarn is it earst noch bot skier, mar geandewei kriget de sinne mear macht. Op it Waad sil it sa’n 20° wurde en it fêstelân yn wat waarmer. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich.

Tiisdei: perioanden mei sinne en kâns op in bui. Geandewei wurdt it waarmer. Woansdei en tongersdei kin simmersk aarm wurde.

Waarnimmer