Waarpraatje: waarme nacht en dêrnei wat nofliker

Op it Waad waard it fan ’e middei 31° en nei it suden ta rûn de temperatuer hieltyd fierder op. Jûn is der net folle bewolking. It bliuwt jûn noch lang tige waarm (25°-30°) mei in matige súdeastewyn.

Fannacht sil it om ende by de 22° wurde. De wyn is matich en giet fan súdeast nei súdwest.

Moarnier is it noch sinnich. De súdwestewyn is matich, mar op de Iselmar (frij) krêftich.

Moarntemiddei sakket de temperatuer en begjint it hurder te waaien.

Moarntejûn sil it yn it suden en easten fan Nederlân ûnwaarje. Oft de tongerbuien mei soms heil hjir ek hinne komme is noch ôfwachtsjen.

It wurdt yn alle gefal frisser en tongersdei is der kâns op in bui. Yn it kommend wykein wurdt wer mear waarmte en sinne ferwachte.

