Utstalling oer taalminderheden Dútslân yn Leer

Wolle jo witte hoe’t it Sealterfrysk klinkt? Hoe’t de Noardfriezen libje? Hoefolle Sorben oft der binne? Wat de lânseigen Deenske befolking fan Noard-Dútslân dwaande hâldt? Dan kinne jo de kommende tiid te plak yn it East-Fryske Leer.

De reizgjende útstalling Was heißt hier Minderheit? giet Dútslân troch. Ferline jier is er begûn yn it Dútske parlemint yn Berlyn. Op 20 july wurdt er iepene yn Leer, net fier oer de Nederlânsk-Dútske grins. Hy is dan oant ein augustus te besjen yn it gebou fan de Sparkasse oan de Mühlenstraße 93.

It is in ynteraktive útstalling, fol mei lûds- en fideo-opnamen en mooglikheden om sels wat te dwaan.

Mear ynformaasje oer de útstalling fine jo hjir:

https://washeissthierminderheit.de/