Universiteiten roppe bûtenlânske keamerleaze studinten op om net te kommen

Ferskate universiteiten roppe ynternasjonale studinten op om net nei Nederlân te kommen as se foar it nije stúdzjejier gjin keamer fûn ha. De Frije Universiteit en de Universiteit fan Amsterdam jouwe dat advys no foar it earst, skriuwt Het Parool. Amsterdam hat te min keamers om ynternasjonale studinten húsfêste te kinnen.

De ôfrûne twa jier hiene studinten noch de mooglikheid om tydlik yn hostels of fakânsjeparken ta te hâlden dy’t troch koroana leechstiene, mar dat is gjin opsje mear. De universiteiten yn Eindhoven, Utert en Maastricht diene de ôfrûne wiken in soartgelikense oprop. De Universiteit Utert hopet dêrmei foar te kommen dat studinten yn tinten of in djoer hotel terjochte komme.

It keamertekoart foar ynternasjonale studinten spilet al jierren. Keamerleaze studinten sliepten yn stêden as Tilburch, Grins en Amsterdam ek foar de koroanagoarre al út need yn tinten en op kempings. Yn 2019 rôp de Universiteit Leien ynternasjonale studinten foar it earst op om net nei de studintestêd te kommen as se gjin keamer regele hiene.

Mear ynternasjonale studinten

Nederlânske universiteiten steane ûnder druk troch it tanimmend tal studinten. It tal ynternasjonale studinten nimt ek hieltyd ta. Yn it stúdzjejier 2021-2022 folgen yn totaal 115.000 studinten út it bûtenlân in oplieding yn Nederlân, goed 11.000 mear as yn it jier derfoar. Op de Amsterdamske universeiten komt in fearn fan de studinten út it bûtenlân. De Universiteit Maastricht hat mei 56 persint it heechste persintaazje.

Tekoart oan keamers

Nei alle gedachten nimt it tekoart oan studintewenten de kommende jierren ta. Ferline jier melde it Kennisplatfoarm Kences dat it tekoart oan studintenwenten mei tweintich persint tanommen wie. Yn totaal wiene der 26.500 wenten te min. Der wurdt wol byboud, mar dat is net genôch om alle studinten plak te jaan. It tekoart is foar in grut part ta te skriuwen oan it tanimmende tal ynternasjonale studinten yn Nederlân.