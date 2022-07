Strukturele help nei koroana troch projekten út mienskip

Fryslân wurdt mei goed 4,5 miljoen euro holpen om de skea as gefolch fan koroanamaatregels te kompensearjen. It jild wurdt ferdield oer goed 20 projekten út de Fryske mienskip. De subsydzjes meitsje diel út fan it pakket maatregels dêrta út Lok op 1: ‘ No en Moarn ’ diel II, dêr’t de provinsje op 28 april 2021 grien ljocht foar joech.

De tichtplichten en oare koroanamaatregels hawwe ta in soad ekonomyske skea laat. De need waard foar in part fersêfte troch maatregels út it ‘No’-diel. Dêr gie it benammen yn om de ekonomyske kant fan de skea, bygelyks om subsydzjes foar staazjes, it útfieren fan koroanamaatregels, in ticketregeling om it meitsjen fan foarstellingen mooglik te meitsjen en ekstra aktiviteiten foar kwetsbere groepen om de leefberens yn doarpen en wiken te stimulearjen.

Fryslân sterker út de krisis

Diel II – it ‘Moarn’-diel – rjochtet him benammen op strukturele fersterking fan MKB, ûnderwiis, toerisme, soarch en kultuer. Foar de besteging binne inisjatyfnimmers yn de mienskip útdage om mei projektfoarstellen te kommen dy’t in bydrage leverje oan it weromkrijen én de fearkrêft fan Fryslân nei de koroanakrisis. Dat late ta goed 20 projekten op it mêd fan ekonomy, ûnderwiis, arbeidsmerk, gastfrijheid, leefberens en kultuer. De reade line yn alle projekten is it fersterkjen fan ynnovaasjekrêft, it beweechliker meitsjen fan de arbeidsmerk en it ferbetterjen fan wolwêzen en partisipaasje fan sawol âlderein as jongerein.

De kulturele projekten IIS, De Karavaan, Frisiana, Lake Woozoo en de Baren waarden earder al finansiere út dat werstelpakket. By dy projekten wurde goed 7.500 partisipanten, 48.000 besikers, 226 selsstannich ûndernimmers (sûnder personiel) en 72 doarpen belutsen. Troch de brede opset drage de projekten by oan in struktuerfersterking yn de Fryske mienskip. Om de subsydzje effisjint oer al dy partijen te ferdielen, wurdt in berop dien op de organisaasje fan Arcadia.

Mear ynformaasje: https://www.fryslan.frl/herstelpakket.