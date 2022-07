Strieljager begeliedt fleantúch nei falske bommelding puber

In flecht fan it bedriuw EasyJet is ôfrûne snein troch in Spaanske strieljager nei syn bestimming op Menorca begelaat, nei’t in Britske puber oan board fia sosjale media in falske bommelding dien hie. De flecht wie op wei fan Londen nei it Spaanske eilân Menorca.

De 18-jierrige wie fan doel om mei fiif freonen op fakânsje te gean. Hy hat in nacht yn in sel trochbrocht en wachtet op in ferhear, hat in wurdfierder fan de Spaanske Guardia Civil te witten dien. It tastel lâne in healoere letter as pland en is nei in spesjale feilichheidssône eskortearre. Passazjiers binne ien foar ien fan board helle. Harren bagaazje is kontrolearre troch speurhûnen en eksperts fan de eksplosive-oprommingstsjinst. Oare flechten hiene ek lêst fan it ynsidint.

In wurdfierder fan EasyJet befêstige dat de flecht troch in militêr fleantúch begelaat is en dat de passazjiers by it útstappen fanwege feilichheidskontrôles opûnthâld ûnderfûnen, mar woe fierder neat kwyt.