Slachtoffer Ljouwerter sjitterij is Hollanner

De man dy’t tongersdei yn ‘e Ljouwerter komponistewyk in kûgel yn it liif krige, docht bliken in Hollanner te wêzen. It giet om in jongkeardel fan 21 jier út de Súd-Hollânske stêd Rotterdam. Hy leit op it heden yn it sikehûs en kin om ‘e sûnens noch net mei de plysje prate.

De plysje hat de sjitterij wilens ûndersocht. Oars as earder tocht waard, waard de man net yn ‘e Bachstrjitte rekke, mar op ‘e hoeke fan de Weberstrjitte en de Obrechtstrjitte. Oft der troch ien man sketten is of troch mear as ien, is net dúdlik. Guon tsjûgen wolle ha dat de dieders yn in lytse swarte auto útnaaid binne. Dy soe de kant út riden wêze fan it Europaplein.