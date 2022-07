Sân kear Boeremerk yn Wâldsein

Fan ’t simmer alle tongersdeis merk yn Wâldsein

Yn in sintrum fan it gesellige wettersportdoarp Wâldsein wurdt ek fan ’t simmer sân kear op tongersdeis de bekende Boeremerk organisearre. In merk fan 11.00 oant 17.00 oere mei alle tongersdeis mear as 35 diskehâlders.

It romme oanbod kin alle tongersdeis oars wêze. Der binne farske streekprodukten te finen oanfolle mei oare ferrassende (kado-)artikels. It bysûndere oan de merk is dat it in temamerk is mei produkten út de regio, alles yn it teken fan de natuer en it libben op it plattelân.

De earste merk is op tongersdei 14 july. Dit jier wurde ek wer in protte besikers ferwachte, sawol toersiten as besikers út de regio. By in besite oan it histoaryske Wâldsein kin men jin ferrasse litte troch it romme oanbod op ’e Boeremerk en dêr griente, fruit, sjem, huning, bôle, suvel, fleis, fisk, tee en oare artikels helje.

Mear ynformaasje is te finen op www.welkominwoudsend.nl/boerenmarkt.