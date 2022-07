Ried Fryske Beweging teset mei de takomst

Ferline hjerst troch it deistich bestjoer utere soargen oer de takomst fan de Ried fan de Fryske Beweging brochten dizze maitiid op in gearkomste fan oansletten organisaasje en stipers in protte minsken op ‘e lappen dy’t tal fan ideeën hienen. Yn it simmernijsbrief fan de Ried, dat ferline wike al yn print ûnder de stipers ferspraat waard, binne dy ideeën nochris op in rychje set en wurdt fernijd dat der yntusken fierder praat is mei in delegaasje út de efterban. Op grûn fan de útkomsten dêrfan wurde no earst petearen belein mei de oansletten organisaasjes. Ien fan de soargen is it finen fan bestjoersleden; in probleem dêr’t oars in protte frijwilligersorganisaasjes mei te kampen hawwe. Dat liket foar it Riedsbestjoer op dit stuit lykwols net mear sa bot te knipen, want yn it nijsbrief stelle twa nije bestjoersleden harren foar.

Soks en folle mear is te lêzen yn it fearnsjierberjocht fan de Fryske Beweging, dat hjoed ek op It Nijs publisearre wurdt. Klik hjir foar it folsleine Nijsbrief.