Ponny Aldhoarne net troch wolf deabiten

Doe’t op 13 juny yn Aldhoarne in deade shetlandponny fûn waard, waard tocht dat in wolf de skuldige wie. Der binne fuortendaliks DNA-meunsters ôfnommen, mar by it ûndersyk troch Wageningen Environmental Research (WENR) bliek de kwaliteit dêrfan net goed genôch foar in dúdlike útslach te wêzen. It ûndersyk wurdt no troch BIJ12 fuortset op grûn fan oare ynformaasje lykas it komplete taksaasjerapport, foto’s en ynformaasje fan de belutsen bistedokter.

Wolf

Dat de ponny troch in wolf deade wêze soe leit net yn ’e reden. Wolven binne ôfhinklik fan in sûne populaasje wylde hoefdieren (reeën, harten en bargen). By krapte skeakelet in wolf tydlik oer op lytsere bisten, lykas kjifdieren en fûgels. By in tekoart oan wylde proaidieren kin in wolf – yn it bysûnder in swalkwolf – him soms ek oan lânboubisten fergripe, mar de kâns dat se hynders oanfalle is tige lyts. Dy binne ekstreem definsyf, foaral merjes as ferdigeners fan harren fôlen. Dêrom rint de wolf folle mear risiko op ferwûningen by in hynder as proai as by de measte natuerlike proaidieren. Sels foar in goed organisearre ridel wolven.

Maatregels

It is wichtich dat hâlders fan bisten omtinken jouwe oan passende beskermjende maatregels: bygelyks omheiningen en in nachtstalling. Dêr is mear ynformaasje oer te lêzen op de webside fan BIJ12. Der is sûnt dit jier yn Fryslân ek in wolvekonsulint. Dy kin hâlders fan lânboudieren passend en fergees advisearje, sawol op ôfstân as op lokaasje. Mear ynformaasje en kontaktgegevens binne te finen op www.fryslan.frl/wolf. It is saak en jou (fermoedlike) wolveskea sa gau mooglik troch oan it wolvemeldpunt fan BIJ12.