Plysjesjef: “Plysje dy’t op trekker skeat makke ferkearde ynskatting”

De plysjeman dy’t by in boereprotest op It Hearrenfean it fjoer op in trekker iepene, tocht dat syn kollega’s yn gefaar wiene. De heechste plysjesjef fan Noard-Nederlân seit dat yn in fraachpetear mei NRC.

Haadkommissaris Gery Veldhuis neamt it in ferkearde ynskatting. De plysje wie bang dat de trekker op kollega’s ynride soe en iepene dêrom it fjoer. De 16-jierrige bestjoerder waard efkes dêrnei oppakt op fertinking fan besykjen ta deaslach, mar nei ûndersyk fan it iepenbier ministearje die bliken dat dêr gjin sprake fan wie. De Ryksresjerzje docht noch ûndersyk nei it ynsidint. Dêrom koe Veldhuis net wiidweidich yngean op wat der krekt bard is. “Mar hy hat tsjin my sein dat er skeat mei’t er begien wie mei de feiligens fan de meiwurkers mei wa’t er dêr stie.” Neffens Veldhuis sit de man “dertrochhinne”. “Hy fynt it ferskriklik dat er yn in situaasje telâne kaam dêr’t er yn miende gebrûk fan syn fjoerwapen meitsje te moatten. Dat it in jonge fan sechtjin wie, wist er net.” Veldhuis hie it “tige dramatysk” fûn as er de jonge rekke hie.

Earder waard al berjochte dat in plysje foar syn eigen feiligens ûnderdûkte, nei’t der foto’s fan him ferspraat waarden. Veldhuis befêstiget dat de man bedrige wurdt. Hy neamt it swier foar syn kollega’s dat se by boereprotesten optrede moatte tsjin minsken út de eigen mienskip. Tagelyk warskôget er dat de plysje faker besykje sil om trekkers yn beslach te nimmen. “Salang’t boeren de trekkers ynsette foar oare dingen as dêr’t se foar bedoeld binne, moatte se mar fiele dat se dêrtroch ek har bedriuwsmiddels misse moatte.”

De famylje fan de jonge dy’t besketten waard tinkt der noch oer om oanjefte tsjin de plysje te dwaan, ôfhinklik fan de útkomst fan in petear hjoed mei de Ryksresjerzje. Bestjoerder Jouke sei earder dat er op it momint dat der sketten waard krekt by it protest weiried. Neffens Veldhuis fergoedet de plysje de skea oan syn rút.