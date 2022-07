‘Plysje skeat op 16-jierrige trekkerbestjoerder út Akkrum’

Boeren easkje frijlitting by plysjeburo Ljouwert

De trekkerbestjoerder dy’t tiisdeitejûn troch de plysje besketten waard, is de 16-jierrige Jouke út Akkrum, berjochtsje ferskate media op basis fan nijs fan de famylje. De tsiener sit foar safier bekend noch fêst. De plysje wol neat sizze oer de identiteit.

De jonge waard oanholden by in boereprotest op ’e oprit nei de A32 op It Hearrenfean. De plysje skeat en loste warskôgingsskotten, nei eigen sizzen om’t der in driigjende situaasje wie. Tiisdeitejûn twittere it Fryske korps dat trekkerbestjoerders besochten om op plysjes en tsjinstreau yn te riden. Yn Ljouwert stiet in groep boeren mei trekkers by it plysjeburo om it frijlitten fan de jonge te easkjen. De plysje hat de tagongsdyk nei it buro blokkearre.

Mem Tsjitske seit tsjin it Algemien Deiblêd dat Jouke op it momint fan it ynsidint mei syn broer op wei nei hûs ta wie. Se kamen op ’e oprit nei de A32 in plysjeôfsetting tsjin. De mem ûntkent dat har soan op plysjes ynried. “Hy woe deromhinne ride, oer it talúd. Ik begryp net wêrom’t se op ’e trekker sketten ha, echt net. En as de plysje sjit, wêrom dan net op ’e bannen? It kûgelgat sit by de kabine, hy hie wol dea wêze kinnen.”

Foarman Mark van den Oever fan Farmers Defence Force hat boeren yn in floch oproppen om harren by it buro yn Ljouwert te sammeljen om te soargjen dat de jonge befrijd wurdt, om stipe te betsjûgjen en in demonstraasje te hâlden. Yn ’e buert fan it provinsjehûs hawwe ek boeren mei trekkers har sammele, berjochtet de Ljouwerter Krante.

Twadde Keamerlid Caroline van der Plas fan de Boeren Burger Beweging hat witte litten woansdei noch in spoeddebat te wollen mei de minister-presidint en de minister fan Justysje & Feiligens.

