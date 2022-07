Oanspielde seehûn wer by sûp en stút

Foto: pixabay.com

In grize seehûn fan Skiermûntseach is de ôfrûne dagen yn it seehûnesintrum fan Pieterbuorren wer by syn sûp en stút kommen. It bist siet betiisd yn stikken fisknet en tou.

It bist, dat de namme Tefiti krigen hat, wie ek slim ferwûne. It waard ûntdutsen troch strângongers op Skiermûntseach: dy hienen it idee dat de seehûn op se ôf kaam om help te freegjen.

Bewust of net, dat wie wol de rêding fan ‘e seehûn. De seehûnewachter fan it eilân hat it bist befrijd út de netten en tou. De ferwûningen wienen wol sa grut dat it nei Piterbuorren ta moast.

Dêr wie it net fuortendaliks dúdlik oft Tefiti it wol oerlibje soe. Benammen yn de nekke en kiel sieten djippe wûnen. Nei yntinsive soarch de ôfrûne dagen is it bist wer opknapt.

Fan tongersdei ôf giet de seehûn nei in grutter ferbliuw yn Piterbuorren. Dan wurdt er ek sichtber foar publyk. It seehûnesintrum warskôget foar omtoarkjend ôffal yn de natoer. Dat lokket bisten oan. Dy reitsje deryn fertiisd en kinne gjin fretten mear beskarrelje.

Boarne: Omrop Fryslân