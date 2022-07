NTCP bringt Fryslân stap tichter by sirkulêre ekonomy

It Nationaal Testcentrum Circular Plastics (NTCP) út It Hearrenfean kriget subsydzje foar in útwreiding fan de ynstallaasjes. Dêr set it testsintrum de folgjende stap mei yn it proses fan sortearjen nei recycljen fan keunststoffen. Dat jout kânsen foar sterke Fryske sektoaren as de wettertechnology en bouyndustry.

De fraach nei keunststoffen wurdt hieltyd grutter. It is de útdaging om dy duorsum te produsearjen en op ’en nij te brûken. Sûnt 2020 docht it NTCP as earste ûnôfhinklike sintrum fan Europa testen op it mêd fan it waskjen, sortearjen en op ’e nij brûken fan plestik út húshâldlik ôffal. It sintrum wurdt útwreide mei in waskynstallaasje ynklusyf wettersuveringssysteem. Dat jout mooglikheden foar kennisûntwikkeling en ynnovaasje, dêr’t de liedende posysje fan it testsintrum yn Europa fierder mei ferstevige wurde kin. De provinsjale subsydzje bedraacht 360.000 euro. Dat komt boppe-op de subsydzje fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat fan ferline jier.

Grutte ambysjes

Direkteur NTCP Martine Brandsma hat de ambysje om yn Europa dé partner te wêzen foar ûndersyk en ûntwikkeling op it mêd fan it sortearjen en recycljen fan plestik: “De grutste útdaging is om plestik út ôffalstreamen werom te winnen en as heechweardige grûnstof foar nije produkten yn te setten. Sa hâlde wy it yn de sirkelgong, yn stee fan dat it ferbaarnd wurdt of dat it yn de natuer telâne komt. Troch de útwreiding mei in yndustriële waskopstelling kinne wy neist it sortearjen de folgjende stappen yn it ûndersyk nei it recyclingproses sette.”

In skjin, ynnovatyf en gearwurkjend Fryslân

Fryslân wol de sirkulêrste regio fan Europa wurde. Goed op ’e nij grûken is de lêste stap yn de sirkelgong. Troch gear te wurkjen mei de regio kin it NTCP dêr in wichtige rol yn ferfolje. Yn ’e mande mei Wetsus wurdt in ûndersyksprogramma nei wetterbehanneling opset. It NTCP wurket dêrneist oan it ûntwikkeljen fan tûkere sortearring. Dêr lizze kânsen om in gearwurking mei Ynnovaasjekluster Drachten (ICD) oan te gean.