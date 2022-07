Man kriget kûgel yn ‘e bealch yn kreaze Ljouwerter wyk

Yn de Ljouwerter Mozartstrjitte is tongersdeitejûn in man besketten woarn. Hy krige in kûgel yn it liif, knekkele noch nei de neistlizzende Bachstrjitte ta en plompte doe op ‘e stientsjes del. Der kaam in wjukkelmasine fan it sikehûs dat út, mar dy makke op healwei rjochtsomkeard, mei der al in sikewein teplak wie.

De sjitterij wie efkes foar healwei achten, mar wat him no krekt tadroegen hat en wêr’t de dieder bedarre is, is op stuit net dúdlik. Tsjûgen wolle hawwe, dat nei de sjitterij in auto de wyk út jage. De plysje hat de oanbelangjende strjitten tichtset en ûndersiket de saak. De strjitten lizze yn de komponistebuorren yn de Transvaalwyk, in kreas stik fan Ljouwert mei in protte keaphûzen, dêr’t benammen minsken op jierren wenje.