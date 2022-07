LIT-UP: nij Europeesk projekt foar promoasje fan literatuer yn minderheidstalen

Boeken fan Fryslân en Ljouwert City of Literature binne sûnt dizze simmer partner yn in nij Europeesk projekt: LIT-UP. It doel? Ta nije strategyen komme om literatuer yn minderheidstalen en lytse talen yn Europa better foar it fuotljocht te krijen op de nasjonale en ynternasjonale merk. De oare partners yn it projekt binne organisaasjes yn Kataloanië, Baskelân, Galisië, Servië, Slovenië en Korsika.

“It projekt rjochtet him op útjouwerijen, skriuwers en boekpromoasje-organisaasjes en stimulearret gearwurking, kennisútwikseling en profesjonalisearring tusken de dielnimmende regio’s en de ferskillende beropsgroepen”, fertelt Mirjam Vellinga.

“Konkreet wurde der troch de ferskillende partners workshops en trainingen organisearre, bygelyks op it mêd fan boekpromoasje, bûtenlânske rjochten en it opbouwen fan in netwurk. Dêrneist wurde der literêre eveneminten organisearre om alle partijen mei-inoar yn kontakt te bringen en om sjen te litten wat literatuer yn lytse talen allegear te bieden hat. Sa kinne wy in soad faninoar leare!”

It projekt, dat oant begjin 2025 rinne sil, sit no noch yn de opstartfaze. Doel is om de earste wurkateliers fan ’t hjerst yn Valencia by it Placa del Llibre-boekfestival te hâlden.