Lions Leowardia iepenet Plôktún foar it goede doel

Under de reek fan Ljouwert, yn Himpens-Tearns, is op 5 july de Plôktún offisjeel iepene. Lions Leowardia hopet dêr tûzenen euro’s foar trije goede doelen mei op te heljen. De doelen binne it strjitpastoraat yn Ljouwert, Buorfrou & Buorfrou en it Agrarysk Natuerfûns.

De iepeningshanneling bestie út de oerdracht fan selsplôke boeketten oan de fertsjintwurdigers fan de goededoele-organisaasjes. Elkenien is útnûge om yn Himpens oan ’e Hoeke 1 blommen te plôkjen en dêrmei in bydrage oan de goede doelen te dwaan. De Plôktún leit op de grûn fan ien fan de klupleden, en is troch frijwilligers en sponsoaren realisearre. Op dy wize kin safolle mooglik jild fuort nei de goede doelen. Foar € 10 is in kante meter te keap en dat stiet gelyk oan in flink bosk blommen. Dêr wurde moaie lokale en regionale projekten mei stipe.

Wrâldwiid binne 1,4 miljoen Lions by sa’n 46.000 klups dy’t har belangeleas ynsette om oaren te helpen. By de Lionsklup Leowardia binne tritich entûsjaste froulju behelle dy’t mei-inoar ynfolling jouwe oan de kearnwearden ekterne help, selsûntjouwing en freonskip.

Op de webside www.lionsleowardia.nl stiet in keppeling nei de Plôktún Himpens. Fia dy ferwizing kin men safolle bosken blommen bestelle as men wol. Bestelle kin ek fia de QR-koade dy’t op it boerd by de plôktún sels stiet. Wa’t de blommen thús online bestelt, kin komme te plôkjen wannear’t er wol. Nei alle gedachten binne der oant oktober genôch blommen yn ’e tún om gesellich plôkje te kinnen.

De Plôktún Himpens is mei mooglik makke tanksij de sponsoaren: Themmen Heftrúks, Isolaasjehannel Van den Berg, Lamigrain, Bram Dekker fan Dekker Printwurk, Jan Robert Mink fan Mink Graphics, de Firma Van Gunst en Channa en Niek Verweij.