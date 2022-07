Klimaatprotest by skilderij Botticelli yn museum Uffizi yn Florence

Italiaanske klimaataktivisten hawwe har freed yn Florence fêstlime oan in glêzen wand foar it skilderij ‘La Primavera’ fan Botticelli. Dat barde yn it Uffizi, ien fan de wichtichste keunstmusea op ’e wrâld.

Neffens de Italiaanske plysje hiene trije jonge demonstranten, twa froulju en in man, in yntreekaartsje foar it museum kocht. Yn de seal wijd oan de fyftjinde-iuwske skilder Botticelli rôlen se in spandoek op ’e flier út. Dêrnei plakten se de hannen oan it glês dat ‘La Primavera’ (‘De Maitiid’) beskermje moat.

Op it spandoek wie yn it Italiaansk de tekst ‘Lêste generaasje, gjin gas, gjin koalen’ te lêzen. Yn in ferklearring oan de krante Corriere della Sera fregen de aktivisten har ôf “oft it hjoed-de-dei noch mooglik is om sa’n moaie maitiid te sjen as dizze?”

Gebietsferbod

De aktivisten en de lym koene sûnder problemen fan it glês ferwidere wurde. It museum seit dat der gjin skea oan it keunstwurk is. De jonge demonstranten hawwe fan de plysje in gebietsferbod krige: hja meie trije jier lang net yn Florence komme.