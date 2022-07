Keunsthûs SYB kriget subsydzje út Mondriaanfûns

Keunsthûs SYB yn Beetstersweach hat subsydzje takend krigen fan it Mondriaanfûns yn de regeling programma’s keunstpoadia foar it programma 2023-2024.

De kommisje: “Keunsthûs SYB hat in ûnderskiedend profyl as residinsjeplak mei in trochtochte, eigensinnige styl op talintûntwikkeling en -begelieding yn lokale en spesifike kontekst. De lokale en regionale ynbêding is troch alle gearwurking op ferskate nivo’s, fan bewenners oant bedriuwen en ynstellingen, goed.”

25 oare keunstpoadia yn Nederlân krije ek in bydrage út it Mondriaanfûns foar it kommende jier of de kommende jierren.

Oer it Mondriaanfûns

It Mondriaanfûns draacht út namme fan it minstearje fan OCW finansjeel by oan de plannen fan keunstners, kuratoaren en kritisy. En oan de realisaasje fan projekten en aktiviteiten fan musea en oare erfgoedynstellingen, keunstpoadia, argiven, galeryen en opdrachtjouwers yn binnen- en bûtenlân. Dat dogge se troch it ferstrekken fan subsydzjes.

It jierprogramma 2022 fan Keunsthûs SYB wurdt stipe troch it Mondriaanfûns en de provinsje Fryslân.